- Nem csak trafibox kell Újpetrére, hanem kerékpárút is. Pécsről Villányba, Siklósra nagyon sokan tekernek ezen az útszakaszon. A nyílegyenes úton az autós forgalom is elég erős. A biciklisek szerintem komoly veszélynek teszik ki magukat. Olyan sokfelé épült kerékpárút Baranyában a utóbbi években. Érthetetlen hogy ez az amúgy is közkedvelt bringás útvonal miért marad ki a fejlesztésből. Hely is lenne bőven az út mentén a bicikliút kialakítására. Meggyőződésem, hogy jelentős turisztikai vonzerőt jelentene, ha épülne itt kerékpárút - Pécsről Villányba szervezett túrákat lehetne indítani, akár biciklikölcsönzési lehetőséget is biztosítva - írta olvasónk.