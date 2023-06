A nagy melegben felforr még az „agyvelő” is. Legalábbis ez derül ki abból a rendőrségi jelentésből, amelyben arról értesítenek, hogy az elmúlt hét trópusi meleg időjárása következtében a vármegye közútjain 49 baleset volt, amelyek közül 12-ben történt személyi sérülés. Tehát 37 balesetben csak a járművek sérültek. A balesetek zöme a délutáni órákban 12 és 18 óra között történt. A cikkből, valamint a saját tapasztalataimból azt a következtetést vontam le, hogy a nagy meleg arra kényszeríti a járművezetőket – különösen akkor, ha nincs légkondicionáló a járművükben –, hogy minél előbb, még szabálysértések árán is elérjék a kitűzött céljukat. Okozva ezzel másoknak kellemetlen perceket vagy sérüléseket. Hasonló helyzetbe kerültünk a közeli napokban az unokám által vezetett gépkocsival a Hársfa utcai szerpentinen, a viadukt fölötti első kanyarban.

A sebességkorlátozó tábla ellenére a felfelé haladó jármű, átlépve a záróvonalat a mi sávunkban közlekedve arra kényszerített bennünket, hogy vészfékezéssel próbáljuk megakadályozni az ütközést. Ezenkívül ezekben a napokban még több esetben is észleltünk ilyen baleseti helyzetet, amikor csak a nagyobb odafigyeléssel lehetett megúszni az összeütközést. „Megboldogult” katona koromban egy kísérletnek voltam a szenvedő alanya, amikor kétfelé osztották a gépkocsi műmesteri tanfolyam hallgatóit, és az egyiknek vitaminszegény étrend, a másiknak vitamindús ételek jutottak. Majd egy idő után megvizsgálták, hogy mennyire befolyásolja ez a kísérlet a reagálási képességeket. Egyértelmű volt, hogy a vitaminszegényen tartottaknál – ebbe a csoportba kerültem én is – a reagálóképesség jóval rosszabb volt, mint azoknál, akik vitamingazdagon táplálkoztak. Úgy tűnik, ezt a kísérletet most sem lenne rossz lefolytatni egyes gépkocsivezetőknél.

