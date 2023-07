Igaz, hogy abban az időben még nem voltak akkora motorerő-különbségek az autók közt, de azért nem volt mindegy, hogy egy két-, avagy egy négyütemű motorral hajtott gépjármű jött -e mögöttem. Mondhatom azt is, hogy az akkori időkben mind az autóbuszok, a nagyobb teherautók, motor-, és az ember hajtotta kerékpárosok is tisztában voltak a KRESZ szabályinak betartásával. Természetesen abban az időben is voltak például a falusi kocsmák előtt időszerűen parkoló traktorok, személyautók, és falnak döntött kerékpárok -utóbbiakat lehet, hogy este hazatolták a tulajok, avagy felültek rá, mert úgy, a megszokás miatt, nem estek el.

Hadd térjek át a mai szabályozásra, amiket a KRESZ-ben találunk, de a valóságban egyes részüket az érintettek nem tartják be. Elsődlegesnek tartom a vezetésre képes állapotot. Szerencsére ezt Magyarországon az ittas, vagy bódult állapot miatt zéró toleranciával büntetik. Másodlagos, de ugyanakkor szintén elsődlegesnek is tartom a gyorshajtást, amit szintén zéró toleranciával büntetnek. Itt ugyan meg kell, hogy jegyezzem a KRESZ szabályai közt tanult biztonságos előzés fogalmát, ami szerint az előzendő és az előző közt 20 km/h-ás sebességkülönbség indokolt, de inkább szükséges. Itt azért van egy kis átgondolatlanság: például egy 80-as sebességkorlátozási jelet viselő gépjármű országúti előzhetőség elve kérdésében, hacsak az előzendő jármű ebben sebességkorlátozásával nem segít, ami a kiváló defenzív vezetési stílus alkalmazása.

A kerékpárutat, avagy a gyalogos zebrát használóknak csak azt tudom ajánlani, amit nem hajlandók nem csak betartani, hanem elolvasni sem a KRESZ módosításai közt. Példaként egy személyes, majdnem negatív találkozásom egy kerékpárossal a következőképp történt: Új vásárcsarnok délről-észak felé gyalogos zebra (fehér), mellette szaggatott sárga (kerékpárút). Lekanyarodunk nejemmel a körforgalomról, nyugati irányba. Balról, még jóval hátrébb az autóúttal egy középkorú férfi kerékpárral körültekintés nélkül, vagy azzal, legurul a járdáról és taposva át akar menni előttem. Dudálok, és persze megállok. A férfi elkezd velem kiabálni, hogy neki előnye van, mert kerékpárúton halad. Felfelé mutattam neki az előtte álló elsőbbségadás kötelező háromszög alakú közúti jelzőtáblára, majd lemutattam a járdára, ahol fel volt festve sárgával a két szaggatott sárga vonal közé az ugyanolyan elsőbbségadás kötelező tábla. Kérdésemre, hogy ismeri-e a jelzéseket és a különbséget, - láthatóan zavartan - nem válaszolt.

Dr. D.P.

