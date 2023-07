A kerékpárosok jellemzően ismeri a KRESZ-t, de sajnos valóban vannak olyan biciklisek, akiknek fogalmuk sincs a közlekedési szabályokról. De hogy is lenne, hiszen ha valakinek nincs jogosítványa, akkor sehol nem tanulja meg, hogy melyik felfestés, vagy melyik tábla mit jelent. Sajnos a tinikről is elmondható ugyanez: az általános iskolai oktatásnak a közlekedési ismeretek tanítása nem része, így bizonytalanok is a szabályokat illetően.