Nemrég költöztem egy baranyai kis faluba. A nyár kezdetén arra lettem figyelmes, hogy egyre gyakrabban hallom a motorok hangját a korábban csendes utcánkban. Nem zavart különösebben, az viszont már igen, hogy kik vezetik ezeket a járműveket. Olyan fiatal gyerekek, akiknek biztos, hogy még nem lehet jogosítványa. Ha esetleg tévednék, és csak fiatalabbnak látszanak a motorozók, mint ahány évesek, akkor is feltűnik, hogy bukósisakot például nem viselnek. Soha. Igaz, szerintem nem is „merészkednek” ki a faluból, de mindenféle védőfelszerelés nélkül motorra ülni a település határain belül is rendkívül veszélyes. A motorozó gyerekeket is féltem, de a faluban közlekedők, vagy sétálgatók se érezhetik magukat biztonságban.