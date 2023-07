A harkányi strandfürdő belépő áraihoz: ha három medencével üzemel, lepke két medencével, sportmedence, és a gyerek taposó, az egésznapos belépővel még elmegy. Természetesen a parkoló árát is beleszámítva. Tehát 4100 a belépő, és a diákigazolvánnyal 3200, parkolás 1200 forint, az 8500 forint egy felnőtt és egy diák számára. Busszal sem olcsóbb. A kérdésem a strand vezetése felé: ha csak félgőzzel üzemel a fürdő, mert egy medencét leürítenek kb. két napra, akkor az a jegy árában miért nem köszön vissza, és a jegypénztárnál miért nincs róla tájékoztatás? Megveszem a teljesárú belépőt, és egyéb szolgáltatást, majd a strandon kiderül, hogy zsúfoltságig tele a lepke egyik medencéje, mert a másik nem üzemel. Akármilyen okból is történt e leürítés, felháborító húzás szerintem a nyár kellős közepén, kánikulában. De csalódás az unokáimnak is. "Köszönöm" a harkányi strand vezetésének! Azért jólesne egy "elnézést", avagy "kárpótoljuk a vendégeinket". Az esetleges "miért nem értesült a vendég a médiában, sajtóban, hírekben" kérdésre pedig a válasz: magyarázzák meg a gyerekeknek, akik vakáción strandra, örömteli pihenésre vágynak, esetleg spontán azt kérik: menjünk le Harkányba a strandra!

G. L.