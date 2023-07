A Postabontásban megjelent levélben arról is szó esett, hogy a várhatóan megépülő mohácsi új Duna-hídon a vasúti közlekedést is valamilyen módon lehetővé kell tenni. Ezzel is maximálisan egyetértek.

A vasúti közlekedés köztudottan gazdaságos, a világ számos országában fejlesztik. Nálunk is erre kellene fókuszálni. Ez egy kiaknázatlan lehetőség, sokkal nagyobb hangsúlyt kellene, hogy kapjon!

