„Hallgattasd el a kutyáidat vagy én hallgattatom el őket örökre…” - ez a fenyegetés fogadott ma reggel, mikor kinyitottam a postaládámat. Családi házas környéken élünk, két kutyánk van. Természetesen ugatnak – mi mást is tennének –, de nem azok a megállás nélkül, éjszakánként is vonyító, ok nélkül ugató fajták. De ha még azok is lennének! Miért gondolja bárki, hogy csak úgy kedvére megfenyegethet akárkit? Természetesen a szükséges lépéseket megtettem – jelentettem az esetet a rendőrségen és kamerákat is felszerelünk a házhoz. De manapság ez már így megy? Félelemben kell élnünk, mert némely emberek szerint ez a megoldás?