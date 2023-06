Hirden a Harangláb utca nem kutyafuttató! Őrület, hogy az utóbbi időben mi folyik a településnek ezen a részén. Az összes fogyni vágyó hölgy errefelé fut, és a kutyáikat is általában viszik magukkal - az utca végén, a buszfordulót követően a mezőre lehet kijutni, oda igyekeznek. A Harangláb utcában élő ebek viszont az itt szaladókra őrjítően hangos ugatással reagálnak, felugrálnak a kerítésre, rosszabb esetben nekirontanak. Minket, itt élőket ez borzasztóan idegesít, ráadásul veszélyes is a helyzet. A kerítések nem kétméteresek, megtörténhet az is, hogy a rácsokat átugorva kiszökik az udvarban tartott kutya - ahogy erre volt is már példa a faluban.