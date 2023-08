Az, hogy a nejlonzacskókért újabban fizetni kell, talán még érthető is lenne, hiszen a környezetszennyezést elkerülendő célszerű egy-egy csomagolóanyagot többször is felhasználni. A megvalósítással van szerintem a probléma. A nejlonok ára miért nem egységes? Van, ahol 19 forint, van, ahol 25, de láttam már 80 forintos zacskót is. Az se világos, hogy miért van az, hogy egyes üzletekben a papírzacskóért is felszámolnak külön pénzt, míg másutt ingyen adják.

Az se egyértelmű, hogy ha a kenyeret nem lehet már az ingyenes nejlonban hazavinni, akkor a hús esetében miért nem számolnak fel semmit a csomagolóanyagért. Szerintem nagy a káosz ezen a téren. Sokan biztos nem törődnek vele, hiszen nem nagy tételekről van szó. Ha viszont összeadjuk, akkor bizony egy hónapban akár több ezer forintot is kifizethet egy nagyobb család csak a zacskókért.

