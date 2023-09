Új aszfaltréteget terítettek és a padkát is a megemelkedő szinthez igazították, egészen az egerági elágazásig, sőt, talán még tovább is egy kicsit. Kíváncsian várom, hogy itt vajon vége lesz-e az építkezésnek, vagy folytatódik majd tovább is. Mindez azért is érdekel, mert ennek a Pécs-Villány vonalnak vannak lényegesen rosszabb állapotban lévő szakaszi is, azokra - ha lehet - még inkább ráférne a felújítás, a szélesítés, a padkajavítás.