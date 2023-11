Értelmetlennek tartotta ezt a fajta munkát, ezt tette szóvá a levélíró. Én is azt gondolom, hogy ennél lenne sokkal értelmesebb munka is a város közterületein. Itt vannak a szelesebb napok, aminek következtében egyszerre hatalmas mennyiségű levél hullik le a földre. Ha erre az eső ráhull, olyan lesz a járda, az úttest, mint egy korcsolyapálya. Nagyon fontos lenne, hogy a lombhulladékot mihamarabb összegyűjtsék, és nem elég, ha kupacokba rendezik - azonnal el is kellene szállítani, különben a munka nem ér semmit.