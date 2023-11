A rádióban hallott hír szerint idén sokkal komolyabb influenzajárványra számítanak a szakemberek, mint ami a korábbi évekre jellemző volt. Már most is vannak betegek szép számmal. A koronavírus is jelen van - ismerőseim között is vannak, akik ágynak estek emiatt. Mindezek ellenére a buszon, a boltban azzal kell szembesülni, hogy az emberek erről nem vesznek tudomást. Krónikus beteg vagyok, nem lenne szerencsés, ha a vírusok közül bármelyiket is elkapnám, maszk viselésével próbálom védeni magam. Természetesen nem várom el, hogy mások is ezt tegyék, de legalább az alapvető normákat illene betartani. Ha tüsszentünk, használjunk zsebkendőt, ha köhögünk, tegyünk a szánk elé a kezünket! Az óvodásoknak is már tanítják ezeket!

