Péntek este a Tettyén sétáltam – teljes sötétség fogadott, nem működött a közvilágítás. Remélhetőleg csak átmeneti probléma okozta a hiányosságot – a turisták által is előszeretettel látogatott városrész nem maradhat sokáig sötétségben! - tette szóvá felháborodott olvasónk.

Szerkesztőségünkhöz több panaszos jelzés is érkezik azzal kapcsolatosan, hogy a megyeszékhely több pontján - és nem csak a periférikus körzetekben, hanem a belváros bizonyos pontjain is - elégtelen a közvilágítás fénye. Mint olvasóink írják, ez nemcsak a közlekedés biztonságát, hanem a közbiztonságot is veszélyeztetheti.

