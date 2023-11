A pécsi vásártér környékének parkolási anomáliáira szeretném felhívni a figyelmet. A legutóbbi vasárnapon esős volt az időjárás, ezért nem sokan mentek ki a vásárba, ami a fizetős parkoló kihasználtságán is érzékelhető volt. Bőven voltak szabad helyek. Igaz, ezekért 500 forintot kell fizetni. Sokan inkább az olcsóbb, ám szabálytalan megoldást választották - ami egyébként nem csak erre a hétvégére, hanem mindegyikre jellemző. A Megyeri úton a vásártér bejáratánál, és azzal szemben is, a füvön sorban álltak az autók. Zöldterületen, ahol köztudottan parkolni tilos. Van, ahol külön tábla is jelzi, hogy a padkán megállni tilos, ellenkező esetben a járművet elszállíttatják. Ennek ellenére végig álltak az autók a tilosban - gondolom azért ennyire bátrak az érintett sofőrök, mert büntetést itt még soha nem kaptak. Külön érdekesség a vásártér bejáratával szembeni terület, ahol a közlekedési jelzőtábla szerint egy gyalogosok és kerékpárosok számára fenntartott szélesebb járdaszakasz található. Ahol autóknak nincs semmi keresnivalója. Mégis rendszeresen itt közlekednek, és hajtanak fel a járdát övező füves területre a személygépkocsik. Ami komoly balesetveszélyt is jelent.

A közterület-felügyeletnek, a rendőrségnek is jeleztem már a sorozatos szabálytalanságokat, de egymásra mutogatnak a hatóságok, és közben nincs senki, aki intézkedne. Volt már, hogy figyelmeztetéseket osztottak ki, de mindez láthatóan semmit nem ér. Amíg nem kezdenek el következetesen és rendszeresen bírságolni, addig a zöldterületeket parkolóként használják mindazok, akik amúgy nem akarnak fizetni a parkolásért. Pécs polgármesterének is jeleztem már a problémát, hiszen úgy tudom, a város számára fontos a környezetvédelem, beleértve a zöldterületek megóvását. Panaszomra azonban semmilyen reakciót nem kaptam, intézkedés nem történt.

Kérem az illetékeseket, vegyék a problémát komolyan, és kezdjenek hatékony intézkedésbe!

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.