Az pedig, hogy a hulladéklerakók nem mindig tudják a lomokat fogadni – ahogy ezt a Postabontásban az utóbbi időszakban többször is olvashattuk – nem könnyíti meg a helyzetet. Nem mindenkinek van garázsa, vagy olyan üres helyisége, ahol tárolni tudja a feleslegessé vált holmikat. Valamit pedig tenni kell – vagy kiviszik az erdőbe, vagy kiteszik valakinek a kukája mellé. A kérdésem: hol vannak a közterület-felügyelők? Pontosabban inkább az a kérdés, hogy tudnak-e tenni bármit is a szabálytalankodókkal szemben. Büntettek-e már valaha azért bárkit is, mert más kukáját használja, illegálisan? Ez pont olyan, mint a buszmegállóban való dohányzás – sokan fújják a füstöt a várakozó utasok orra alá, nem kell büntetéstől tartaniuk.

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.