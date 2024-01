Arra is kitérnek, hogy mi az, amit nem lehet a zsákokba tenni - remélhetőleg ezt mindenki majd be is fogja tartani. Egyúttal a palackok visszaválthatóságának mikéntjét is részletezi a levél - leírják, hogy milyen úton-módon kaphatja vissza a vásárló a díjat, miután a palackot bedobta a boltokban kihelyezett automatába.

És itt jön a lényeg, mert, mint a tájékoztatóból megtudtam, van arra is lehetőség, hogy nem kérjük vissza a pénzt, hanem felajánljuk egy jótékonysági szervezet számára.

Ami azért nagy öröm számomra, mert ez azt jelenti, hogy a kupakgyűjtő szívek, jóllehet megszűntek, de van, illetve amint a visszaváltási rendszer ténylegesen beindul, lesz arra lehetőség, hogy továbbra is egy ilyen egyszerű módszerrel támogassunk másokat segítő szervezeteket. Kupakgyűjtő szív egyébként a mi falunkban is megtalálható a település központjában - az is egy nagyon jó kezdeményezés volt. Most egy ideje már üresen áll, de bízunk benne, hogy találnak valami új funkciót számára.

