Csomagolás visszaváltó pontokat azonban már tavaly, Baranya vármegyében is telepítettek nagyon sok élelmiszeráruházban. Ezek azóta is ott állnak, használatlanul. A pécsi Konzumban lévőn például ráragasztott felirat hirdeti: üzemen kívül. S egyetlen másik REpont környékén sem láttunk mozgást, nem váltott vissza senki semmit. Vármegyénkben tehát még várat magára az új rendszer elindulása.

A MOHU korábbi közleménye alapján egyébként az új csomagolásban lévő termékek értékesítésekor 50 forint visszaváltási díjat kell felszámítani, amit a fogyasztó a palack visszaváltása esetén kap majd vissza. A 0,1-3l közötti kiszerelésű ásványvizes, üdítős, sörös, boros és szeszesital csomagolások (műanyag vagy üveg palackok vagy fém dobozok) vesznek részt a rendszerben. Az új rendszer előnye, hogy motiválja a fogyasztót arra, hogy visszavigye azokat a palackokat, amelyek jelentős része korábban hulladékká vált. Az EU szabályozás pedig előírja, hogy 2029-re 90%-nak kell lennie a pet palackok visszagyűjtési arányának.

Ezekre figyeljünk a visszaváltásnál!

A flakonok visszaváltásának is megvannak a szabályai. Első és legfontosabb dolog, hogy a régi palackokon nem lesz rajta a visszaváltható vonalkód, így azokat nem fogja tudni az automata visszaváltani. Csak a sértetlen állapotú csomagolást tudja beazonosítani az automata, így összenyomni nem szabad a dobozokat. A visszaválthatóság mobil applikáció segítségével is ellenőrizhető. A palackok ellenértékét az automata utalvány formájában is ki tudja nyomtatni, amely levásárolható, vagy készpénzre váltható az adott üzletben vagy üzletláncban. Az applikációban a regisztrált ügyfél azonosíthatja is magát, a visszaváltási díjat pedig jóváírják a bankszámláján. Illetve a díj jótékonysági szervezet részére is felajánlható.