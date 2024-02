Természetesen a vizsgálatért a magánklinikán a pénzt eltették. Szerintem a tükrözés előtt közölni kellett volna, hogy olyan készülékkel dolgoznak ami nem a legmodernebb - megjegyzem, szerintem ezt egy magánklinika nem is engedhetné meg magának, a borsos árak mellett, amit elkérnek. Kifizettem, közel százezer forintot a semmiért és azóta is beteg vagyok. Nem vagyok hajlandó egy újabb vizsgálatot végig kínlódni a magánklinika hibájából - szerintem nevezhetnénk ezt akár csalásnak is, a beteg megkárosításának!

