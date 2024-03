Nem csoda, hogy sokan inkább autóba ülnek, vagy bringára, rollerre pattanak, esetleg gyalogolnak. Mert bizony van, hogy gyalog is előbb eléri a célját az ember, mint ha buszra vár. Uránvárosból Donátusba szeretem volna eljutni kedden a déli órákban. A 4-es buszra legalább fél órát vártam, és mondhatjuk, hogy ennek ellenére még így is szerencsésnek mondhatom magam, mert legalább felfértem. Igaz, épp hogy, de legalább az ajtó utánam csukódott be és nem előttem. Többen viszont a megállóban rekedtek - gondolom, ők újabb fél órán át várakoztak a következő járatig, amire aztán vagy felfértek, vagy nem. Nem értem, miért van az, hogy még ilyenkor is csak szóló busz közlekedik, amikor biztosra vehető a tumultus a járatkimaradások miatt.