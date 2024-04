De nem! Hatalmas munkagépet pillantottam meg, és hamar kiderült az is, hogy mi a kialakulóban lévő forgalmi dugó oka. Az Aradi vértanúk útján - ahogy a Rákóczi úton is nemrég - felmarták az aszfaltot több helyen, amelyet ki kellett kerülni úgy, hogy közben folyamatos volt a szembejövő kocsisor. Érhető módon ez jelentősen lelassította a forgalmat mindkét irányba. A város vezetőinek szerezném feltenni a kérdést: nem lehetne valahogy úgy ütemezni ezeket a munkákat, hogy azok például az iskolai szünetek napjaira essenek? Vagy akár éjszaka is végezhetnék az effajta, forgalmat megbénító beavatkozásokat. A városnak tudnia kell ezekről a beruházásokról, azok ütemezéséről. Miért nem tesznek semmit annak érdekében, hogy a pécsieknek ne okozzon ilyenfajta bosszúságot mindennapos közlekedés?!

