Ismét itt a befőzés szezonja, ismét mennék naponta a vásárcsarnokba, hogy az alapanyagokat beszerezzem, de sajnos a teli szatyrokkal hazamenni továbbra se tudok. Egy évvel ezelőtt se volt ez másképp. Az ok, hogy a Szőlő utcai buszmegállót még mindig nem állították vissza az eredeti helyére. A megállót, ami évtizedeken keresztül senkit nem zavart, egy építkezés miatt helyezték át a Gergely utcához. Aztán az építkezés tavaly nyáron befejeződött, reméltük, hogy ez azt jelenti, hogy a megálló is visszakerül az eredeti helyére, de sajnos nem ez történt. Így a Szőlő utcában lakók - akik többnyire idős emberek – vagy a Pálosoknál, vagy a Gergely utcában tudnak le- illetve felszállni a buszra. Mindkét megálló nagyon távol esik a Szőlő utcától – szatyrok nélkül is komoly próbatétel megtenni ezt a távolságot, telepakolva pedig teljesíthetetlen kihívás sokunk számára. Persze, jöhetünk haza taxival is, de naponta erre sok ezer forintot kiadni több, mint luxus. Nem szeretnénk mást, csak annyit, hogy telepítsenek ide is egy megállót, ahogy volt korábban is. Ettől függetlenül maradhat a Gergely utcánál is a meglévő, ha az ott lakóknak az a kényelmes. Mi vajon ennek az akadálya? Az önkormányzatnak hiába jeleztük többször is a problémánkat, semmi nem történt.

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.