A GINOP-3.4.1-20-2021-00013 azonosító számú projekt összköltsége 870,65 millió forint, amelynek 90 százalékát, azaz 783,58 millió forintot az Európai Regionális Fejlesztési Alap, illetve a magyar állam biztosítja vissza nem térítendő támogatás formájában. A projekthez szükséges 10 százalékos önerőt, azaz 87,07 millió forintot a Tarr Kft. saját forrásból biztosítja – mondta el Tarr János, a cég ügyvezetője.

Kele András projektvezető tájékoztatása szerint a pályázati vállalás részeként több mint 2800 háztartás és végponti cím számára fog hozzáférést biztosítani az új, legkorszerűbbnek számító vezetékes infrastruktúra, melyet a Tarr Kft. épít. A vezetékes lefedő, valamint a településeket összekötő hálózatok kialakításánál tisztán optikai, úgynevezett FTTH (Fiber to the Home) technológiát alkalmaznak, amely esetében akár gigabites sebességű internetkapcsolatot is lehetővé tevő optikai szálak az előfizetők lakásán végződnek majd.

A beruházás jelenleg még döntően a tervezési, hatósági engedélyeztetési szakaszában áll, viszont egyes településeken, ahol már a létesítési munka megkezdéséhez szükséges építési engedély rendelkezésre áll, a kivitelezés is elindult, például Botykapeterden, Kisdobszán, Kistamásiban, Magyarlukafán, Molványban, Nagyvátyon, Tótszentgyörgyön és Vásárosbécen.

A fejlesztéssel érintett 35 településen, valamint településrészeken (Almamellék, Almáskeresztúr, Basal, Bánfa, Botykapeterd, Csebény, Dencsháza, Endrőc, Gyöngyösmellék, Horváthertelend, Ibafa, Katádfa, Kétújfalu, Kisdobsza, Kistamási, Magyarlukafa, Merenye, Molvány, Nagydobsza, Nagyváty, Patapoklosi, Pettend, Rózsafa, Somogyhatvan, Somogyhárságy, Somogyviszló, Szentegát, Szentlászló, Szigetvár, Szulimán, Teklafalu, Tótszentgyörgy, Várad, Vásárosbéc és Zádor) az elkészült hálózati részeket folyamatosan, 2022. negyedik negyedévi befejezéssel adják át, ezáltal biztosítva a hálózatra történő rákapcsolódási lehetőséget a helyi lakosok, vállalkozások számára. A megvalósuló infrastruktúra nem csupán magán- és üzleti-, hanem a közintézményi helyek távközlési igényeit is kiszolgálja majd, és optikai szálakkal csatlakoztatja őket a járásközpontban található Nemzeti Távközlési Gerinchálózathoz. A hálózat működésének és az előfizetői igények kiszolgálása szempontjából kiemelt jelentőséget kap Gyöngyösmellék, Szentlászló és Szigetvár, ahol a szolgáltatások biztosításához szükséges, aktív kiszolgáló berendezéseket is telepítik.

Az új optikai hálózat akár gigabites internet szolgáltatás igénybevételére is alkalmas.