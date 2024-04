Legyen szó sporteseményekről, kulturális programokról vagy nagyszabású céges partikról, a rendezvények megfelelő biztosításán rengeteg múlik. Természetesen ez a munka a háttérben is gőzerővel zajlik, hiszen a biztonsági őrök megjelenésén kívül még számos területre kiterjed. Íme 4 kevésbé ismert dolog, amit a rendezvények biztosításáról tudni érdemes!

1. A szabadban tartott, 1000 főt meghaladó eseményekhez kötelező biztonsági tervet készíteni

Amennyiben a várható létszám az esemény bármely időszakában meghaladhatja az 1000 főt, akkor a rendezvénybiztosítás első lépését a biztonsági terv összeállítása jelenti. Ebben a tervben többek között a helyszín alaprajzát és befogadóképességét, illetve a belépési és kilépési lehetőségeket is fel kell tüntetni.

Továbbá a vészhelyzet esetén érvénybe lépő konkrét menekítési tervet és a biztonsági személyzet pontos létszámát is szükséges ismertetni. Mivel szabadtéri programokról beszélünk, így a szélsőséges időjárási körülményekkel, például a felhőszakadással szemben is védelmi tervet kell kidolgozni.

2. Zenés és táncos rendezvények kizárólag rendezvénytartási engedéllyel tarthatók

A szórakozóhelyek eseményei és a zenés fesztiválok, illetve a nagyobb focimeccsek csakis rendezvénytartási engedély birtokában bonyolíthatók le. Ugyanis ezeken a rendezvényeken fokozott biztonsági intézkedések szükségesek, hiszen a résztvevők között nagyobb eséllyel alakulhatnak ki konfliktusok.

Természetesen egy tűzriadó vagy egyéb nem várt esemény is pánikot kelthet, amit a biztonsági őröknek higgadtan és szabályszerűen kell kezelniük, hogy mindenki testi épségét megóvják. Ha a jogszabályok megkívánják, akkor az illetékes jegyző számára külön tűzvédelmi szabályzattal is kell szolgálni.

3. A biztonsági személyzet a hatóságokkal is tartja a kapcsolatot

A személy- és vagyonőrök joggal alkalmazhatnak testi kényszerítő erőt, ha a konfliktushelyzet a résztvevők biztonságát fenyegeti. Azonban ez nem jelenti azt, hogy szükség esetén ne értesíthetnék a hatóságokat, akik a rendbontókat előállítják, majd a további szükséges intézkedéseket is megteszik.

Azonban a rendezvénybiztosító cégek az előzetes munkálatokból is kiveszik a részüket, hiszen teljes körű segítséget nyújthatnak a biztonsági- és tűzvédelmi terv kidolgozásában is. Így a rendezvényszervezők jogilag maradéktalanul megfelelhetnek az előírásoknak, és az esemény napján is biztosak lehetnek a személy- és vagyonvédelem szakszerű ellátásában.

4. Szükség lehet a rendezvény egészségügyi biztosítására

Mi történik akkor, ha a rendezvényen valaki rosszul lesz? Esetleg baleset történik és azonnali ellátásra van szükség? Egészségügyi biztosítást az Országos Mentőszolgálat vagy más engedéllyel rendelkező magán egészségügyi szolgáltató végezhet. Nem minden rendezvényen kötelező azonban a jelenlétük. Beltéren 300 fő fölötti zenés, táncos rendezvény esetén azonban már legalább egy fő gyalogőrségnek jelen kell lennie.

Gyalogőrségnek nevezzük azt, amikor egy képzett egészségügyi szakember mentőgépkocsi nélkül vesz részt az eseményen és szükség szerint gondoskodik a betegek, sérültek ellátásáról. Szabadtéri rendezvényeknél pedig 1000 fő fölött már mentőkocsinak is jelen kell lennie a helyszínen, különben komoly büntetésre számíthatunk.

A rendezvénybiztosítás kifejezetten komplex feladat, ezért minden esetben ajánlott egy tapasztalt cégre bízni a teendőket. Akár kisebb volumenű magáneseményt vagy több ezer fős rendezvényt szervezel, a profi előzetes felkészüléssel garantálhatod, hogy a program végén mindenki elégedetten és természetesen épségben távozzon. Egy rutinos rendezvénybiztosító csapat már pontosan tudni fogja, hogy milyen óvintézkedésekkel érdemes készülni, így a résztvevők végig biztonságban érezhetik magukat.