Milyen feladatokat látnak el az áruszállítók?

Az áruszállítók feladatai változatosan alakulhatnak, sok esetben nem csupán magát a szállítást foglalják magukban. Feladatuk lehet például az áruk összekészítése és csomagolása, majd a gépjárművön történő elhelyezése és rögzítése, gondoskodva azok sértetlenségéről és a biztonságos szállításukról.

Ezt követően – gyakran a fuvarszervezőkkel együttműködve – meghatározzák az optimális útvonalakat, és törekednek arra, hogy a szállítás az előzetes megállapodásnak megfelelően időben megvalósuljon. A szállításokhoz kapcsolódóan több dokumentumot is kezelnek, beleértve a szállítóleveleket, fuvarokmányokat, számlákat és egyéb papírokat, amelyek átadásáról, aláíratásáról és olykor lepecsételéséről ugyancsak gondoskodniuk kell.

A munkájuk során kapcsolattartói feladatok is ellátnak, hisz a fuvarszervezőkkel és az ügyfelekkel egyaránt kommunikálnak, értékesítik őket a szállítások részleteiről, esetlegesen felmerülő változásokról vagy problémákról. Összességében tehát részt vesznek az információáramlásban a felek között. Mindezen kívül pedig természetesen a szállításhoz használt gépjármű rendben tartására, illetve a közlekedési szabályok követésére is nagy figyelmet kell fordítaniuk.

Milyen elhelyezkedési lehetőségek adódhatnak Lajosmizsén és környékén?

Az áruszállítói munkakörök időről időre feltűnnek az álláskínálatban, többek között akár Lajosmizse, vagy a környékbeli városok és települések vonatkozásában is lehet találkozni velük. Ezt jól bizonyítja a város álláskínálatával foglalkozó LajosmizseAllas.hu weboldala is, ahol ugyancsak előfordultak már ezen pozícióval kapcsolatos álláshirdetések. Egy korábbi hirdetésben például sofőrt és egyben gépkezelőt kerestek áruszállítási feladatok ellátásra: https://lajosmizseallas.hu/allasok/szallitas-fuvarozas.

Mindez egyébként korántsem szokatlan, az áruszállítói pozíciók esetében ugyanis gyakori, hogy más jellegű, például raktárosi vagy az említett módon gépkezelői tevékenységek is a feladatok részét képezik. Igazán sok színű álláslehetőségekre is lehet tehát bukkanni a területhez kötődően.

Az elvárások is változatosan alakulhatnak, hisz míg egyes áruszállítói pozíciók már akár B kategóriás jogosítvány birtokában is betölthetőek, addig másoknál – gépjárműtől függően – elvárás lehet a magasabb, C+E kategória, a sofőrkártya, valamint egyéb képesítések és vizsgák megléte is. A személyes tulajdonságok esetében viszont valamennyi esetben hasonlóak a követelmények, beleértve a kiváló problémamegoldó- és kommunikációs képességet, a pontosságot és a szabálykövető magatartást, ami alapvető jellemzője kell, hogy legyen egy áruszállító sofőrnek.