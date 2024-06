A Bicsérdi Burgonyafesztivál 2024-es programja a hagyományos hármas egységet követi: szakmai témák, gasztronómia, és kulturális irányvonalak is megjelennek.

Törekedtünk azonban új elemekkel is bővíteni a fesztivált. Idén ezért a nap folyamán Kaposvári Autósport Egyesület jóvoltából Forma-1-es autó-motorsport verseny szimulátort próbálhatnak ki az érdeklődők az e célból felállított sátorban

– tudtuk meg Vér József polgármestertől.

Az egészségügyi aspektus sem marad el, lehetőség lesz véradásra és vércukorszintmérésre a faluházban 14 és 17.30 óra között.

Emellett lesznek kézműves foglalkozások, melyben Kovács Tamás fafaragó mester segíti a gyermekeket. Ügyességi játékok, gyerekműsor, valamint közös, szabadtéri főzés, illetve ételudvar is várja a látogatókat 14 órától bővített kínálattal, továbbá bor- és sajtkóstoló, kirakodó és kézműves vásár, illetve tökmagolaj kóstolás is a fesztivál része lesz, több, környező település, illetve nemzetiségi önkormányzatok közreműködésével.

Ugrálóvár, lovagoltatás, óriás darts, karikadobálás, illetve arcfestés is színesíti a felhozatalt, de a zenei fellépők sem maradnak ki az idei programból, idén két élőzenei koncertre kerül sor.

12 és 15 óra között Vranesics László és barátai muzsikál a résztvevőknek. 15 órától a Szentlőrinci Általános Iskola Tagintézmény diákjainak műsora, illetve a Szuszi AP Team pompon bemutatója lesz látható. Fél négytől a Super Troupers lép fel, akit fél ötkor DJ Dominique követ. 17.45-kor Kiss Kata zenekar ad élő koncertet, akit háromnegyed hétkor ismét a Szuszi AP Team Pompon előadása követ.

Negyed nyolckor a DELTA zenekar adja az este második élő koncertjét, negyed tíztől hajnalba nyúló bállal zárul a fesztivál.

Modernebbé alakították a játszótér környezetét

A játszótér köré egy közel háromszáz méteres körben járható, térkövezett járda épült, amely kerékpározásra, görkorcsolyázásra, kocogásra, futásra, illetve babakocsival való sétálásra is alkalmas. Az új járda a felnőtt tornapályával való összeköttetést is segíti. Ez a Magyar Falu Program keretében nyert, tizenharmadik sikeres pályázatnak köszönhető. Továbbá oszlopokon elhelyezett, nagy teljesítményű napelemes lámpák biztosítanak majd hangulatos irányfényt az esti sportoláshoz és sétához. Két új játékot is elhelyeznek a területen: egy rugós játékot, illetve egy új, nagyobb méretű hintát.