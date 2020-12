Népszerű kirándulóhelyek a város közelségében

Az Árpádtetői Erdészet területén működik hazánk egyik legnagyobb erdei kalandparkja is.

A Mecsekerdő Árpádtetői Erdészete 12 ezer hektár erdőterületen gazdálkodik a Közép- és Nyugat-Mecsekben, amely bővelkedik a változatos természeti, geológiai és kultúrtörténeti értékekben. A karsztvidék víznyelőket, mésztufalépcsős patakmedreket, száznál több forrást, és titokzatos barlangokat rejt. Itt található a hatszáz méter magas Jakab-hegy is, ami a kora vaskorban épített, a világon szinte egyedülálló földvár maradványait rejti. A mecseki uránérc bányászat is ezen a vidéken működött.

– A területet Pécs és Komló kirándulóerdejének is nevezhetjük, ugyanis számos olyan szép hellyel rendelkezünk, ahol a természetet szerető ember nyugalomra találhat – ezt már Hohn Miklós, az Árpádtetői Erdészet igazgatója fejtette ki. – Ilyen kiemelt turisztikai célpont például a Kantavár, a Zsongorkő vagy a Meleg-mányi-völgy környéke, telis tele török-kori vagy éppen sárkányokról szóló legendákkal.

A városhoz való közelség szintén emeli a kirándulóhelyek népszerűségét. Az erdészet területén halad át az elmúlt években megújult Kék-túra útvonal Dél-dunántúli szakasza, nyomvonalán számos pihenőhely kialakítására vagy felújítására is sor került. A bakancsos turistáknak öt kulcsosházat tudnak kínálni, míg az Orfűn, Sikondán és Hetvehely-Sásvölgyben található turistaházakban komfortos körülmények között lehet megpihenni.

– Hogy a gyerekek is kedvet kapjanak a természetjáráshoz, az országban elsők között indítottuk el a Mókus Suli erdei iskolánkat 1996-ban. Az óvodásoktól kezdve a középiskolásokig évente 7-8 ezer diák fordul meg iskolánkban, és egyetemisták is járnak hospitálni – fogalmazott az igazgató. – A témanapos oktatások Árpádtetőn, a többnapos programok és táborok pedig Sásvölgyben az Erdő Házában zajlanak, ahol 2010-ben egy bentlakásos egységet alakítottunk ki. A szálláshelyként is működő ház kizárólag megújuló energiaforrásokat használ, így ökológiai lábnyoma minimális – pár éve kiérdemelte a fenntarthatóság és az energiahatékonyság egyik legrangosabb elismerését, az Energy Globe Magyarország díjat.

Az Erdészet Sás-völgyben is folyamatosan valósít meg fejlesztéseket: 2017-ben a természetismereti központ mellett Lombkorona tanösvény, valamint Odú- és fészek tanoda épült, idén pedig a beszédes nevű „Kincset rejtő erdő” interaktív tanösvényt adták át. A környék az egyéni kirándulók körében is nagyon népszerű, de egyre több szervezett túra is indul. A Mecsekerdő idén új túrasorozatot indított kifejezetten a kisgyermekeseknek – ilyenkor a kényelmes családi kirándulás „terepi szöszmötöléssel” és kézműves foglalkozásokkal egészül ki.

Az Árpádtetői Erdészet területén működik hazánk egyik legnagyobb erdei kalandparkja, ami évente közel ötvenezer látogatót vonz. A Mecsextrém Parkban található több tucat játékelem aktív kikapcsolódást biztosít az egész család számára.

– Idén többek között megújult a fogadó épület és a beltéri játszóház, jövőre pedig egy olyan szálláshely kialakítását tervezzük, ahol nagyobb csoportokat, osztályokat is el tudunk szállásolni – mutatta be végül a népszerű szabadidős parkot Hohn Miklós. A park mellett pedig két éven belül felépül a Mecsek Discovery Center is, a most induló horvát-magyar határon átnyúló projekt keretében egy új ötszáz négyzetméteres, kétszintes természetismereti látogató- és oktatóközpont jöhet létre.