Nem is olyan régen volt arra példa Pécsen, hogy egy belvárosi kutyafuttató miatt egy komplett társasház kezdett el tiltakozni jogosan, de a városvezetők dacból, kivagyiságból inkább húzták az időt, hogy megoldják a problémájukat. Inkább beleálltak a csatározásba, lekezelően viszonyultak a magánemberek életéhez, pedig ők csak a tulajdonukat, a nyugalmukat védték. Nem a kutyások ellen, hanem a közös és kölcsönös, normális együttélés érdekében léptek fel. Addig feszítette a baloldal akkor is a húrt, amíg a lakók bekeményítettek és a jog eszközeihez nyúltak, hogy az igazukat megvédjék. Csak ennek lett hatása, sikerrel is jártak. Úgy tűnik, hogy ugyanez hamarosan Kertvárosban is megismétlődhet.