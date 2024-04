Bizonyára sokaknak megvannak a képsorok, amikor Andrea Bocelli egy gyönyörű paripa hátán széttárt karokkal száguld az óceán partján. Napfény, hullámok, homokos föveny, a vágtató ló látványa nem mindennapi érzés egy külső szemlélő számára sem. Még inkább extra lehet megélni az élményt közvetlenül, minden összetevőjét kiélvezve. De vajon milyen lehet mindezt az egyik érzékszervünk hiányában, vakon megélni?

Mint közismert, a világhírű tenor énekes egészen fiatalon végleg elvesztette szeme világát. Eredetileg jogásznak tanult, egy évig még ügyvédeskedett is, mielőtt átadta volna magát a zene világának. Csodálatos hangja közkinccsé tétele mellett több hangszeren is játszik, de arról is híres, hogy sportos életmódot folytat: fut, biciklizik, lovagol, görkorcsolyázik, könnyűbúvárkodik, szörfözik, sőt még páros ejtőernyős ugrást is végrehajtott.

Mondhatnánk erre, hogy könnyen megteheti, mert a hangja hozta világsikerek nyomán automatikusan megnyílnak előtte ezek a lehetőségek, amiket vakon is ki tud használni, meg tud élni, és élvezheti minden összetevőjét.

Nos, nagyon jó leírni, hogy mindennek közelébe kerülni nem kell a világhír. Lapunkban is többször hírt adtunk Kopa Marciról, aki vakvezető kutyája segítségével látogatta az egyetemet és végzett sikerrel. Most pedig az derült ki, hogy szintén látássérült testvére ugyancsak teljes életet él, kiváló iskolai eredményei mellett nyelveket is tanul, sportolással, többek között síeléssel és falmászással szerez magának élményt, szippantja be az adrenalint.