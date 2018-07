Acélból készítettek egyedi szobrokat

Acélból készíthettek egyedi alkotásokat szobrászművészek idén is – a Lakics Kft. komlói telephelyén megrendezett kéthetes workshopot harmadik alkalommal rendezték meg.

Idén harmadik alkalommal rendezte meg a Térerő Acélszobrászati Nemzetközi Work­shopot a Lakics Acélszobrászati Kft. és a PTE Művészeti Kar, a Kreatív Ipari Klaszter valamint a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szakmai támogatásával.

A szimpózium ezúttal is lehetőséget adott arra, hogy tehetséges szobrászok alkotóvágyukat kiélhessék – a Lakics Kft. szakmai feltételei és anyagi támogatása mellett az acélszerkezetek gyártása során keletkező maradék acélanyag teremtett ezúttal is lehetőséget a művészi felhasználásra.

Az idei szimpóziumon tíz szobrászművész vett részt, akik között voltak mesterek, diákok illetve hivatalosan is a szobrászatban dolgozó alkotók. A Lakics Kft. komlói gyáregységében a PTE volt és jelenlegi hallgatóiból, művésztanáraiból álló alkotó csapat két teljes hétig dolgozott a cég mindennapi munkájukat végző munkatársai segítségével a műveken, és ismét változatos, egyedi munkákat hoztak létre. Az idei év jelentőségét növelte az is, hogy nem csak hazai szobrászok vettek részt a workshopon, hanem az nemzetközileg is kinyílt. Egy Taiwanon elismert művész is részt vett a rendezvényen.

Az alkotásokkal – köztük a „Halpiaccal”, a „Möbius-szalaggal” és a „Uszadék fák pillangóval” köztereken, kiállításokon találkozhat majd a közönség. Egy részük az idei Komlóért Expon is látható lesz.