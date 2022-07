A PMFC-vel kötött megállapodás értelmében az ott kiöregedő, egyetemen tanuló vagy egyetemre jelentkezett játékosok is a keret részét képezik majd. Ennek szellemében három húszéves labdarúgó (Archie Hawkins, Kása Benedek és Szücs Bálint, illetve négy tizenkilenc esztendős játékos (Than Olivér, Bozóki Máté, Horváth Marcell és Molnár Csongor) is a PEAC csapatánál kezdi meg a felkészülést a szezonra.

– Természetesen a szabályoknak megfelelően négy középiskolás játékosunk is lesz, közülük ketten már most velünk gyakorolnak, de előrehaladott megbeszélések vannak még további két fiatallal – árulta el Fazakas András.

Akik a felkészülés során nem férnek majd be a végleges játékkeretbe, azok a megye I-ben szereplő csapat keretében folytathatják majd, de Fazakas András elmondása szerint tervben szerepel az is, hogy a megyei III. osztályban elindítsák a PEAC III-at.

Akik kíváncsiak az új igazolásokra, szombaton 11 órakor, a Várkői stadionban a Majos ellen láthatják pályára lépni a csapatot, az első nyári edzőmérkőzésen.