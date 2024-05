Remek hírt közölt tavaly nyáron Péterffy Attila, baloldali pécsi polgármester propagadandaosztálya, miszerint 25 millióból megújítják Fürtös György kertvárosi szobrát az egyébként az előző városvezetés által elnyert pályázati források maradványából. A mostanában önmagát szerényen csak "siker" jelzővel illető városvezető saját házi lapjában azt közöltette, hogy a pénzből a Diána tér melletti szobrot és kutat teszik helyre. Akkor azt is le tudta a Gyurcsány Ferenc céljait segítő, Nimmerfroh Ferenc vezette önkormányzati lap névtelen szerzője "írni", hogy az előző, jobboldali városvezetés idején verték szét a szobrot és szökőkutat. Majd ennek ellentmondóan megemlítette a lap szerény névtelenje, hogy már az '90-es években is vandálok áldozata volt az alkotás, arra viszont valamiért nem tért ki, hogy a mostani Péterffy-rezsim alatt is voltak törekvések a szobor tönkretételére.

A szobor, aminek felújítása 25 millióba került, de máris gond van vele

Lefelezett szobor 25 millióból

Arról azonban már kevesebb szó esett, hogy egy garzonlakás árával vetekedő felújítás során nem a teljes műalkotást állítják helyre, hanem megelégedtek annak felével is, hiszen eredetileg hatvan különböző elemből állt a Barátság forrása, de csak a fele került vissza a helyére. A 2010-ben elhunyt Fürtös György kerámiaművész alkotta térplasztikát 1975-ben helyezték el a kertvárosi Diána téren, a Munkácsy-díjas alkotó művét azonban a szocialista-DK-s városvezetők csak részben tették vissza a helyére, aki azt is állították, hogy állítólag kipucolták a kutat, és elvileg azt is megjavíthatták – csakhogy a közelmúltig biztosan nem indították be a rendszert.

Hitegetik a kertvárosiakat

Az, hogy mi az oka a késlekedésnek, nem lehet tudni, ugyanakkor a brutális fairtással egybekötött Diána téri piac megépítése is hónapokat csúszott, azt azt sem adták át hosszú ideig. A minap pedig Kamarás Péter, a Fidesz-KNDP-ÖPE képviselőjelöltje felszólította a baloldalt, hogy ne házi propagandaeseménnyé alacsonyítsa le a piacépítést, mert az árusoknak már tavaly év végére ígérték, hogy beköltözhetnek a csarnokba. Lehetséges, hogy a szoborral is emiatt várnak, csakhogy azt a felújítás után máris fel kellene újítani, mert egyes elemei már elmozdultak egymástól, a különböző réseket kitöltő anyagok kikoptak alig pár hónap alatt.

Zebra-ügy után itt a szobor-ügy

Mint megírtuk, a baloldali vezetésű Budapesten a rendkívül forgalmas Astoriánál ugyanúgy 40 millióból építenek meg egy 6 sávos úton átvezető jelzőlámpás, járdaszigetes gyalogátkelőhelyet, mint a pécsi önkormányzat egy kétsávos utcácskában egy megvilágított mini zebrát. Péterffy Attila jelenlegi polgármester a botrányos zebraépítés kapcsán zavarában már inkább a zebrák és kacsák egyneműségéről beszélt a közgyűlésben. A 25 millióba kerülő szobormegújítás pedig szintén súlyos kérdéseket vet fel.