Vasárnap délután tartották meg a Baranya Megyei Kupa első fordulóját, ahol végül hat összecsapás különböző okok miatt elmaradt. Minden megyei felnőtt csapatnak neveznie kellett idén a sorozatba, így ennek is betudható néhány visszalépés. Az elmaradt párharcok közé tartozik a Pellérd–Nagykozár, Nagydobsza–Boda, Görcsönydoboka–Töttös, Drávaszabolcs–Lovászhetény, Patapoklos–Somberek, valamint az Orfű–Szentegát mérkőzése is.

A tavalyi idény elődöntősei erőnyerőként jutottak tovább, így a Pécsvárad SE Prosport.hu, a PVSK, a Sport36 Komlói Bányász, valamint a K. Ócsárd SE is a második fordulóban mutatkozhat majd be az idei kupasorozatban, augusztus 31-én. A tavalyi kupaszezonban megsüvegelendő volt többek között a Pogány és a Villány teljesítménye is. Mindkét együttes a negyeddöntőig menetelt, sőt, a villányi klub kilencgólos találkozón maradt alul a címvédő Pécsvárad ellen.

Mindenesetre vasárnap délután ünnepi hangulat uralkodhatott Szászvár, Olasz és Magyarbóly háza táján is. Mindhárom alakulat újonnan nevezett a 2022/23-as szezonra, sőt, az Olasz Község SE 2022 első hivatalos tétmeccsét vívhatta a Lippó ellen. Nagy kérdés, hogy a bajnokságban majd mire mennek ezek a csapatok. A küzdelmek a megyei I.-ben augusztus 27.-november 27., a II.-ben augusztus 27.-november 20. között zajlanak, míg a III. osztályban a Czibulka-csoport augusztus 27-én, a Csík és a Dárdai szeptember 3-án rajtol.

Baranya Megyei Kupa első fordulójának eredményei:

Szászvár–Bóly 0–11, Palotabozsok–Lánycsók 1–2, Szajk–Pogány 4–0, Kökény–Himesháza 1–4, Baksa–Sellye 1–3, Mohács–Dunaszekcső 8–0, Olasz Község 2022 SE–Lippói KSE 4–2, Hobol–Villány 2–12, Gyód–Pécsi Sportolda 1–3, Kisharságy–Véménd 1–4, Misinai Sasok–Beremend 3–2, Újpetre–Kétújfalu 3–2, Magyarbóly–Siklós 0–11, Bányász TC–Gyógyfürdő Harkány 0–12, Sásd–Diana SE 0–3, Sátorhely–Egerág 4–1, Szentlászló–Szalánta Hunyadi SE 1–3, Bogád–Geresdlak Dózsa SE 1–0, Vajszló–Lakócsa 20–2, Borjád–Báta 3–1. Hosszúhetény–Szigetvár, Hidas–Szabadszentkirály.