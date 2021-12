A LAFARGE 2011-ben lépett a magyar építőanyagipari piacra: francia márkanévvel és egy olyan cementportfólióval, amely az elérhető legmodernebb gyártástechnológiával és berendezésekkel készült. A hivatalos gyáravatóra 2011. szeptember 15-én, vagyis több mint 10 éve került sor. A Királyegyházi Cementgyár rövid idő alatt, 2018-ra elérte gyártókapacitásának 100%-os kihasználtságát. A folyamatos termelés mellett a vállalat a kezdetek óta szívügyének tekinti a környezettudatos működést. Ennek megfelelően a kezdetek óta több, összesen 4,5 milliárd forint értékben valósított meg környezetvédelmi beruházást.

– A Királyegyházi Cementgyárban csak az idei évben közel 1,5 milliárd összértékben valósítottunk meg három olyan beruházást is, amely az alternatív tüzelőanyagok minél nagyobb arányú felhasználását teszi lehetővé. Büszkeséggel tölt el, hogy a beruházásaink eredményeként mára több mint 80%-ban tudjuk kiváltani a fosszilis fűtőanyagokat alternatív tüzelőanyagokkal, és ezáltal több mint 25%-kal csökkentettük a cementgyártás fajlagos CO2-kibocsátását a kezdeti évekhez képest. Mindezek által célunk, hogy 2050-re elérjük a karbonsemleges működést – jegyezte meg Hoffmann Tamás, a LAFARGE ügyvezető igazgatója.

A LAFARGE innovatív fejlesztéseinek köszönhetően a magyar építőipart nemcsak minőségi, de zöldalapanyagokkal látja el. Ezáltal fenntartható, még élhetőbb városok építését teszi lehetővé mind technológiailag, mind életciklus szempontjából.

– Manapság egyre jellemzőbb, hogy a kivitelezői oldalon is megjelenik a zöldépítkezés iránti elköteleződés. Emiatt is büszkeséggel tölt el, hogy olyan fenntartható épületekhez biztosíthattunk LAFARGE cementet az idén, mint a MOL Campus, a pécsi vásárcsarnok vagy a pécsi Fogászati Elméleti Tömb – nyilatkozta a fenntarthatósági és marketingkommunikációs igazgató, Zadravecz Zsófia.

Társadalmilag felelős vállalatként a LAFARGE elkötelezett a helyi lakosság, a felnövekvő generáció környezettudatos nevelése iránt is. Ennek keretében hirdetett a vállalat az idei évben egy videópályázatot a ballagó 8. osztályosok számára. Az „Emlékfát a jövőnek” pályázat célja a fiatal generáció környezetvédelmi szerepére történő figyelemfelhívás volt. A nyertes osztályok díja pedig egy-egy emlékfa volt, amit iskolájukban ültethettek el. Továbbá a vállalat 10. születésnapja alkalmából ezen fák „testvérfáit” pedig a cementgyár előtt plántálhatták el. Ezzel is emléket állítva az iskolában eltöltött szép éveiknek és utat nyitva egy zöldebb jövő felé.

A LAFARGE környezetvédelem iránti elköteleződése az önkéntes programok és a helyi közösségek támogatása terén is megjelenik. A vállalat munkatársai a kezdetek óta több mint 4500 önkéntes órát teljesítettek, amelyek között számos környezetvédelmi aktivitás is volt. Idén szerveztek hulladékgyűjtési, felelős állattartáshoz kapcsolódó akciókat, ill. ültettek maguk is fákat. A helyi civil szervezetek számára meghirdetett Közösségi Érték Program keretében is az eddig támogatott 80 projekt között évről évre egyre több a környezettudatos program.

A környezetvédelmi célkitűzések mellett a LAFARGE alapértéke a munkavállalók és alvállalkozóik egészség- és munkavédelme. A hagyományos kéthetes „Egészség- és Munkavédelmi Napok” programsorozatán kívül egy egyéves pontgyűjtő kampányt is meghirdettek munkavállalóik számára. A „Mozogjunk együtt” kampány célja, hogy a különböző sportaktivitások révén a munkavállalók közötti összetartást, valamint az egészséges életmódot erősítsék. A részvételért pedig különböző LAFARGE ajándékokat nyerhettek a munkatársak. A kampány keretében egy olyan lépésszámláló versenyben is részt vettek, amelyben közép-európai kollégáikkal mérettették meg magukat 5 országban.