– Miként értékelik az eddig megtett utat?

– Csizmadia Péter: Minden tapasztalatunk azt mutatja, hogy Pécsett változást szeretnének a városlakók, ugyanis mélységesen elégedetlenek a jelenlegi gyurcsányista városvezetéssel, annak kétes, korrupciós ügyeivel, a városházán folyó nyomozásokkal, az alkalmatlansággal. Péterffy Attila és magát minden áron civilnek eladni akaró, de valójában bukott háborúpárti baloldali pártokból verbuvált csapata méltatlan helyzetbe hozta a várost az elmúlt öt évben. Erről beszélnek nekem a pécsiek ahogy járom a várost, a köztéri kitelepüléseken és szintén erről számolt be az a több ezer pécsi polgár, aki eddig kitöltötte a Pécsről a pécsiekért elnevezésű kérdőívünket.

– Kővári János: Ehhez hozzátenném, hogy a pécsieknek elegük van abból is, hogy a város baloldali érdekcsoportok érdekeit helyezi a pécsiek akarata elé. Ilyen volt például, amikor a Mandulásban és a vidámparkban is luxuslakóparkot akartak építeni a közösségi célok helyett. Ami a civilségüket illeti, ők ezt csak álcának használják. A minap még Mellár Tamás, a baloldal országgyűlési képviselője is beolvasott nekik, hogy semmibe veszik a civileket. Az ÖPÉ-ben mi jól tudjuk, mit jelent valódi civilnek lenni. Mi civilek álltunk az élére a Tubesen a radar elleni küzdelemnek, mi védtük az erdőt Péterffy fejszéitől és egy ausztrál cég uránbányanyitását is mi, civilek akadályoztuk meg. Az ÖPE komolyan gondolja a pécsiek bevonását a város ügyeibe, ezért most is a helyiek által elismert civileket indítunk jelölteknek!

– Csizmadia Péter: a mi szövetségünk nem pártpolitikai kényszeralkuk tárgya, amelynek Pécs az elszenvedője és vesztese, hanem értékalapú együttműködés, amely nem kényszerít minket, nem akadálya, gátja a város fejlődésének mint a jelenlegi városvezetés esetén. A mi szövetségünk egy biztonságot és békés fejlődést adó garancia arra, hogy mindig Pécs érdeke lesz az első.

– Csizmadia Pétertől kérdezem, hogy a többi képviselőjelöltről mit lehet tudni?

– Cs. P.: Közülük többen eddig is önkormányzati képviselőként dolgoztak a városért, de szép számmal vannak köztük olyanok is, akik eddig nem fejtettek ki direkt politikai tevékenységet. Találhatók köztük nyugalmazott és még jelenleg is aktív pedagógusok, orvosok, gazdasági szakértők, lokálpatrióták és még sorolhatnám. Sokuk éppen az elmúlt öt évben drasztikusan romló pécsi közállapotok miatt érezte úgy, hogy tenniük kell a városért.

– Mit ajánl még a jelenlegi helyzet orvoslására a nemzeti oldal Pécsett?

– K. J.: Elsősorban egy víziót a jelenlegi káosszal szemben. Péterffyéknek öt év alatt egy önálló gondolatuk nem volt a városról. A fejlesztéseket csak átvették a jobboldaltól és befejezték. Jó esetben. Ugyanis számos, már általunk elnyert pályázatot meg se tudtak valósítani, így több milliárdot kellett visszafizetniük. Mi 14 éve elkezdtük a fenntartható és élhető város építését, amelyben olyan fejlesztéseket kezdtünk el, amelyek mind ezt a célt szolgálják. Tízmilliárdokat költöttünk az intézményeink energetikai korszerűsítésre, e-buszokat és e-bringákat szereztünk be, az új vásárcsarnokhoz minden pénzt mi szereztünk, bicikliutakat, szabadidőparkokat építettünk, sőt az elmaradott városrészekben lakásokat és közösségi tereket is felújítottunk! Ezeket folytatnánk és vadiúj terveink is vannak!

– Cs. P.: Egy olyan szövetséget ajánlunk, amelybe minden jóérzésű, és városunkért tenni akaró pécsit várunk. Mi egészen máshogy képzeljük a város vezetését. A jelenlegi arrogáns, a pécsiek valós igényeit figyelmen kívül hagyó hatalmi politizálás helyett, mi megkérdezzük az embereket. Erről szól a Pécs-konzultáció is. Ez úton is szeretnék köszönetet mondani annak a több ezer pécsi polgárnak, akik vették a fáradtságot és kitöltötték kérdőívünket.

– Ennek eredményét mikor ismerheti meg a közönség?

– Hamarosan bemutatjuk, egyelőre azonban még tart a válaszok kiértékelése. A kérdőív a kérdéseink mellett egy kifejtős résszel zárul, amelyben mindenki elmondhatja a saját javaslatait, ötleteit, észrevételeit. Ezekben visszatérő jelleggel szerepelt több olyan javaslat is, amelyet beemelünk a polgári szövetség programjába. Mi a pécsiekkel közösen írjuk ezt a programot és május közepén fogjuk azt bemutatni a városlakóknak.

– Tudnának mégis említeni néhány konkrétumot?

– Cs. P.: Felelős, becsületes városvezetés és átlátható önkormányzati gazdálkodás, a pécsiek számára jobb munkahelyeket és jobb fizetést jelentő beruházások Pécsre csábítása, a tömegközlekedés, az utak és járdák rendbe rakása. A családos pécsiek és az idősek igényeire való fokozott odafigyelés. Visszatérve a gazdaságra, a BAT Pécsi Dohánygyár nemrég bejelentett 60 milliárd forintos fejlesztése, amely 450 új munkahelyet eredményez a városban, kiválóan mutatja, hogy elsősorban milyen jellegű gazdaságfejlesztést szeretne végrehajtani az új polgári városvezetés.

– Amennyiben?

– Cs. P.: Egy nagyon régóta Pécsett jelenlévő, jelenleg 900 embernek megélhetést adó cégről beszélünk, amely ráadásul a 21. századi piaci igényeket kiszolgálandó döntött erről az óriási volumenű beruházásról. Pontosan ilyen nagyberuházásokat látnánk szívesen Pécsett. A külgazdasági és külügyminisztertől legutóbbi találkozásunkkor azt az ígéretet kaptam, hogy a kormány támogatni fogja ezen célkitűzéseinket. A feltételek biztosításában pedig már meg is tették: a Dél-Dunántúli Gazdaságfejlesztési Zóna­program számtalan, a térség és vele együtt Pécs infrastruktúráját fejlesztő beruházása már kivitelezés vagy tervezés alatt van. Mindez azonban a fejlesztési terveink csupán egyik lába...

– K. J.: A gazdaságfejlesztés során is elsődlegesen a helyi kis-, és középvállalkozásokat kell helyzetbe hozni, akik közül Péterffyék csak a nekik kedveseket támogatták. A multik közül is olyanokat kell Pécsre csábítani, akiknek a helyi kkv-k be tudnak szállítani. Ne felejtkezzünk meg arról, hogy mindez az egyetem és a kamarákkal való együttműködésben lehet csak sikeres. Ahogy a város építésében, úgy a gazdaságban is az összefogásban van az erő!

– Egyes nagyberuházások környezetvédelmi megfontolásokat is felvetnek. A baloldali sajtó például akkumulátorgyár Pécsre telepítésével riogatott nem is oly rég…

– Cs. P.: Az nem más volt, mint hisztériakeltés. Számos alkalommal elmondtuk, hogy szövetségünk csak olyan beruházások Pécsre települését fogja jóváhagyni, amelyek betartják a hatályos, köztük a környezet védelmét szolgáló jogszabályokat. Ugyancsak alapvetés, hogy kizárólag olyan vállalati beruházásokat támogatunk, amelyeket a pécsiek is támogatnak. A szövetség gondolkodásában kiemelt szerepe van a zöldgondolatnak. Valódi zöldfordulatot szeretnénk végrehajtani a városban. Ide tartozik, hogy szükséges lenne lecserélni Pécs jelenlegi dízelmeghajtású járműveit elektromos buszokra. Ez egyszerre jelentene kisebb károsanyag-kibocsájtást és olcsóbb üzemeltetést. Így képzeljük a zöldátállást.