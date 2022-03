Fa burkolat

Ma már bárhol lehet kapni vízálló WPC burkolatot, laminált-, illetve vinylpadlót. Mivel az erkélyek nem túl nagyok, ezek burkolása nem kerül feltétlenül sokba, mégis teljesen más hatást kelt a fa burkolat, mintha műanyagra vagy a betonra lépnénk ki nyáron mezítláb - írja a Lakáskultúra.

Bútorok

Nem kell a barkácsáruházakban kapható, műanyag székekben tölteni a nyári estéinket – és nem is kell vagyonokat költeni drága kültéri bútorra. Költséghatékony megoldásként válogathatunk különféle, esztétikus, kényelmes függőszékek közül. Elindulhatunk más irányba is: keressünk az interneten olcsóbb, antik kárpitozott bútorokat. Ezeknek nem feltétlenül kell tökéletes állapotúnak lenniük, ha az erkélyen lesz a helyük.

Fény

A plafonról árván lelógó égő a biztos jele annak, hogy az erkély réncfelvarrásra szorul. A fény alapjaiban határozza meg a hangulatot, így érdemes rászánni az energiát, hogy a lehető legkellemesebbé tegyük. Vehetünk led-es égősorokat (ha nincs konnektor az erkélyen, hosszabbítóval dolgozzunk), kihelyezhetünk egy állólámpát, de akár olajlámpákkal is kísérletezhetünk szabadtéren.

Zöld díszítők

Ha nem ért a növényekhez, vagy attól fél, hogy a szobanövény nem élné túl a nyarat a balkonon, tegyen ki vágott virágot, vagy egy-két műanyag zöldet is beszerezhet, ami megszólalásig hasonlít az élőhöz. Dekorként felhasználhat különféle textúrákkal, és színekkel bevont ágakat, vesszőket és botokat: ezek határtalan lehetőséget nyújtanak a különféle dekorstílusok megvalósítására, hiszen a létező összes színben és méretben kaphatók.

Szőnyeg és textilek

Egy szőnyeg igazán kényelmessé és otthonossá teszi az erkélyt. Attól sem kell tartani, hogy elázna az esőben, hiszen csupán néhány másodperc felcsavarni és bevinni. Ha geometrikus mintát választ, energikus, vidám hatást kelt, a kevésbé rikító színű, klasszikus mintájú darabok pedig nyugalmat árasztanak. Még kellemesebbé teszik a hangulatot az egyéb textilek, párnák.

Egyéni dekor

Használja ki az erkély falának területét: ide kerülhetnek kis polcok, amelyekre virágot helyezhet, de akár képeket is. Makramé falidísszel, vagy bármi egyébbel, kisebb-nagyobb dekorelemmel is barátságosabbá teheti a lakás ezen részét is.

