A település ugyanis népszerű a finnek körében, több család életvitelszerűen, mások pedig a nyári hónapokra áttelepülve élnek itt.

Hagyománynak számít immár az is, hogy olyan, Finnországban népszerű sportágban rendeznek baráti hangulatú versenyt május 1-jén, mint a petrencésrúd hajítás, az asszonycipelés (ahol a hölgyek fejjel lefele lógnak férjük nyakában), a csizma- és a gyufahajítás.

A majálisra látogatva mi is belekóstolhattunk egyik s másik igen szórakoztató feladatba, Habjánecz Tibor polgármester segítőkészen vezetett körbe a programelemek között.

Reetta Riikonen táncművészt örömmel fogadta Geresdlaki finn közössége

Tartogatott a nap azonban további meglepetéseket, örömteli találkozásokat is.

Velünk tartott ugyanis Reetta Riikonen, a Pécsi Balett finn balerinája is, a spanyol José Blasco Pastor táncművész kíséretében. Reetta első alkalommal találkozott a majális során a baranyában élő finn közösséggel. Nagy örömmel és barátsággal fogadták őt az itt élők, akikkel – kevéssé meglepő módon – gyorsan megtalálták a közös hangot.

Együtt vettek így részt a mulatságos sportfeladatokon is, a peterncésrúd hajításában Reetta Riikonen el is hozta a női kategória harmadik helyezésért járó díját.

Az itt élő finnekkel beszélgetve megtudtuk, többjük már 15-20 éve kötődik Geresdlakhoz, baráti, ismerősi ajánlásokra érkeztek a településre ahol házat is vásároltak.



– Tetszik, hogy békés, nyugodt Geresdlak, azt érezhetjük itt, hogy nem kell mindig annyira sietni. Az időjárás pedig gyönyörű, Finnországban most legfeljebb 5 fok, ha lehet, nyáron pedig szerencsénk van, ha az ember kifog egy-két hetet, amikor 25 fokot elér a hőmérséklet

– mesélte lelkesen az egyik finn úriember, akit meggyőzött a mediterrán baranyai klíma.