A műsorvezető később férjhez ment, és született egy kisfia is, Máté, aki ma már 9 éves nagyfiú. Máté előtt sem titkolják, hogy édesanyjának korábban volt egy kislánya is, Adél, akiről fotók is vannak kitéve a lakásban. Emellett a műsorvezető még VHS-kazettákat is őriz kislányáról, amiket azonban nem volt ereje még megnézni.