Kulcsár Edina és G.w.M meghúzta a váratlant, mikor bejelentették: saját reality műsort indítanak. Ám még ezt is tudták tovább fokozni!

Rögtön az első adásban azt láthattuk, ahogy az egykori szépségkirálynő a kórházba igyekezett gyönyörű kislányával, Amarával, hogy meglátogassák Márkot. A rapper ugyanis már napok óta a klinikán fekszik, mivel hetekig depresszióban szenvedett, aminek következtében nemcsak felszedett 15 kilót, de a bal belső fülében az egyensúlyért felelős szerve is leállt.

Ezért most állandó szédülés, egyensúlyzavar, hányinger és levertség kínozza egyszerre. Edina viszont mégis úgy döntött, hogy férjét megmutatja a nagyvilágnak ebben az állapotában, s bár G.w.M nem volt elragadtatva az ötlettől, végül mégis bevállalta a dolgot. A nézőket ugyanis ki kell szolgálni, főleg ha már fizetnek is a műsorért - írja a Bors.

Jönnek a milliók

Edina és Márk természetesen megkéri az árát annak, hogy kiteregessék a családi szennyest, de valójában erre az Instagram tökéletes felületet biztosít nekik. Most már ugyanis be lehet kapcsolni az előfizetést, ráadásul ennek a díját is mi magunk szabhatjuk meg. Így hát, ha van bármi mondanivalónk a követőink számára, azonban mi azt nem puszira szeretnénk elmondani, akkor kérhetünk érte pénzt. Persze, az egy másik kérdés, hogy ki az, aki hajlandó ezért fizetni...

Edináék esetében mondjuk eléggé sokan. A tegnap kiszivárgott információk alapján 889 ember döntött úgy, hogy megér nekik 1790 forintot Kulcsárék családi drámája, ami egyébként eddig több, mint másfél millió forintot hozott nekik a konyhára. Vagy akár túl is léphette...

Kiakadtak az emberek

Ahogy azt sejteni lehetett, a Kulcsár-Varga reality megosztotta az embereket. Sokan fejezték ki a nemtetszésüket, miután Edina eladta a férje rosszullétét.

A többség úgy véli, hogy a rapper jelenlegi állapotát jobb lett volna megtartani maguknak. Ha másért nem is, Márk érdekében. Ahogyan a következő epizódban beharangozott újabb egészségügyi problémát is, ami a jelek szerint Edina dédimamáját érinti. Már a saját mindennél/mindenkinél jobban szeretett nagymamája egészségi állapotát is belevonja? Undorító!

- fakadt ki valaki a Redditen, de a legtöbben inkább azért háborogtak, hogy miért fizet ezért bárki is pénzt. Inkább jótékony célra fordíthatnák azt az 1790 forintot.

- Nem értem, miért fizettek erre? Ezt a pénzt lehetne hasznosabb dologra fordítani szerintem. Mondjuk egy állatmenhelynek sokkal jobban jönne, mint Edináéknak..."

- fogalmazott egy másik kommentelő, ám ezek a vélemények valószínűleg Edinához már nem jutnak el.

A videókból nem idéztünk szó szerint, és egyetlen képkockát sem mutatunk, ugyanis szeretnénk tiszteletben tartani, hogy Edina ezt pénzért árulja a rajongónak.