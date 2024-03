A Dancing With The Stars profi táncosa a show-műsor döntője óta rendszeresen szerepel a bulvárlapok hasábjain. Az emberek mindennap azt találgatták, hogy vajon kibe szerelmes a szexi táncosnő. Összehozták már az egykori Nagy Ő-vel, Árpa Attilával, majd a tinilányok kedvencével, Marics Petivel is.

A nézők Árpa Attilával is összehozták Szandit

Fotó: Markovics Gábor / Ripost

Szandi most úgy döntött, tiszta vizet önt a pohárba, és elárulja, igazak-e a pletykák, miszerint egy párt alkot a ValMar duó tagjával.

„Talán egy volt táncpartneremet leszámítva engem mindegyik táncpartneremmel összehoztak, és ebből ugye egyik sem volt igaz. Megértem ezeket a feltételezéseket, azért nekünk, táncosoknak egy picit máshogy működik az intimitás. Máshogy viszonyulunk egymáshoz. Illetve ez a feszített időszak a Dancingben nagyon közel hoz a táncpartnerünkkel. Az összes eddigi táncpartneremmel nagyon jó viszonyban maradtam” – mondta Alexandra.

Marics Peti és Stana Alexandra sokak szerint összejöttek a DWTS alatt

Fotó: Csudai Sándor / Origo

A napokban újabb találgatások indultak a közösségi médiában, miután Szandit volt férjével, Köcse Györggyel kapták lencsevégre, miközben egy fővárosi étteremben kéz a kézben táncoltak.



Nem teljesen új keletű dolog az, hogy én a Gyurival együtt dolgoztam. Mi tavaly nyáron egy koncerten is táncoltunk együtt. Nyilván mindkettőnk számára nagyon-nagyon fontos a tánc. És egyébként egymásnak is nagyon fontosak vagyunk, hosszú múltunk van, mi mindig is szerettük egymást, ez nem titok. Nagyon boldog vagyok, hogy megmaradt köztünk ez a fajta jó viszony, ami nevezhető barátságnak, munkakapcsolatnak. De abban biztos vagyok, hogy mind a kettőnknek sokkal fontosabb az, hogy felnőttként, éretten tudjunk kezelni minden helyzetet, mint hogy a múltbeli sérelmeinket vagy konfliktusainkat továbbvigyük

– hangsúlyozta Alexandra.