A doktornő szerint éber kómában van Kinga, amiből se gyógyszer, se gépek nem tudják felébreszteni. Most tényleg csak rajta múlik, hogy sikerül-e ezt is leküzdenie. Azonban én most nem látom rajta azt a küzdést, azt az akarást, amit még a hetedik sztrók után is láttam. Amikor 4 nap alatt újra elkezdett járni és beszélni. Most csak fekszik félig nyitott szemmel, és hiába simogatom, beszélek hozzá, puszilgatom nem reagál semmit