A díj átadásakor a közlemény szerint a méltatáson elhangzott, hogy

Magyarország piacvezető higiéniai papírtermék-gyártója, a Vajda-Papír-csoport 4 millió eurós képzési projektet indított több mint 500 munkavállalójának, köztük annak a 60 új foglalkoztatottnak, akik a dunaföldvári gyár tavalyi, 64,2 millió eurós fejlesztésének köszönhetően csatlakoztak a céghez.

Európa legmodernebb higiéniai papírgyárában világszínvonalú alappapírgyártó-gép működik

Forrás: Vajda-Papír Kft.

A program célja a papíralapanyag-ismeretek elmélyítése, illetve a feldolgozó és alappapír-gyártó gépek hatékonyságának növelése volt. Ezen túl a dolgozók többek között modern termelési technikákkal, számítógépes ismeretekkel fejleszthetik tudásukat.

Vajda Attila a közlemény szerint elmondta, hogy a cégvezetés az alapítás óta kiemelt figyelmet fordít a munkatársak képzésére. "A papírgyártás is óriási fejlődésen ment át az elmúlt években. A digitalizáció terjedése, az új technológiák alkalmazása kreatív, fejlődni tudó és akaró munkavállalókat igényel" - emelte ki a cégvezető.

Vajda Attila, a Vajda-Papír ügyvezető-igazgatója nagyon fontosnak tartja a dolgozók képzését, melyből ő is kiveszi a részét

Forrás: Vajda-Papír Kft.

Hangsúlyozta, ahhoz hogy Magyarországon a Vajda-Papír megőrizze piacvezető pozícióját, és a régióban is tovább erősítse jelenlétét, beruházásokra, ezzel a versenyképesség növelésére és jól képzett, elkötelezett munkavállalókra van szükség.

A beruházások közül kiemelte a tavaly átadott, 16 milliárd forintos gyárbővítés új elemeit, és annak részeként a világszínvonalú alappapírgyártó-gépet, valamint ugyancsak fontos mérföldkőnek nevezte az ügyvezető a cég ESG-jelentésének előkészítését. "Ez a dokumentum mutatja majd be a csoport eddigi eredményeit, és bizonyítja elkötelezettségünket a fenntartható működés mellett, tartalmazza a cégvezetés hangsúlyos vállalásait az ökológiai lábnyomunk csökkentésére, és tartalmazza a képzésre fordított erőfeszítéseinket is, nem csak a dolgozóinkét, de a papíripari szakoktatás újbóli beindításáért végzett munkánkat is" - mondta.

Emlékeztetett rá, hogy Dunaújvárosban több évtizedes szünet után indult újra a papírgyártás és feldolgozás nappali szakképzése Magyarországon az akkori Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM), a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) és a Vajda-Papír együttműködésében.

A Vajda-Papír 22 éve alakult családi vállalkozásként, csoportszinten mintegy 650 munkavállalót foglalkoztat.

A magyarországi értékesítés mellett a vállalat higiéniai papírtermékeit a világ több mint 30 országába szállítják, a csoport teljes higiéniai papírtermék-előállításának 60 százaléka exportra megy. A cégcsoport 2013-ban Norvégiában is piacra lépett, az ottani gyárukban több mint 130 munkavállalót foglalkoztatnak.

A csoport árbevétele 2021-ben 57 milliárd forintra nőtt az előző évi 52 milliárd forintról, EBITDA-ja 2,7 milliárd, adózás előtti eredménye pedig 1,5 milliárd forint volt 2021-ben.