Varga Mihály közölte:

a gyermeket nevelő családok már közel 220 milliárd forintot takarítottak meg Babakötvényben.

A pénzügyminiszter a posztban arra is kitért, miért előnyös a Babakötvény: havonta bármekkora összeg félretehető; kamata az előző évi infláció plusz 3 százalék (jelenleg 17,5 százalék) és az állam ehhez nyújt még további 10 százalék, de maximum 12 ezer forint külön támogatást is minden évben. Az online is megnyitható kötvényre nincs számlavezetési díj, adó-, járulék- és illetékmentes.

Hozzátette:

minden újszülött gyermeknek 42 500 forint életkezdési támogatást biztosít a kormány.

A kormány a veszélyes időkben is megvédi a családtámogatásokat, a költségvetés továbbra is biztosítja az ehhez szükséges forrásokat - zárta posztját a pénzügyminiszter.