"Társulatunk és hagyományőrző vendégeinek közös koncertje arra a felismerésre épül, amely szerint a szomszédos országok magyarlakta régióiban a magyar népdal, illetve a hangszeres magyar népzene Trianon után száz évvel is még mindig az élő hagyomány részét képezik. Úgy gondoljuk, ezt nem csak az elszakítottság okán, hanem azért is fontos hangsúlyozni, mert széles körben elterjedt az a nézet, amely a népzenét az archívumok, vagy legfeljebb a különféle újraéltetők, újraértelmezők tartozékának tekinti" - olvasható a koncert ajánlójában az Erdélyi Hagyományok Háza honlapján, ahol hozzáteszik: a Tanúhegyek című előadás éppen ezért azokat a hagyományőrző mestereket vonultatja fel, akik "még száz év elteltével is képviselik környezetük régi magyar hagyományát", és akiknek tudása révén "a körülöttük már nagyrészt lemálló, elporladó örökség régi tündöklésében tárulkozik elénk".

Az előadás a magyar népzene értékei mellett a szlovák, a horvát, az erdélyi román és a ruszin hagyományos zenei kultúrát is felvillantja - ígérik a szervezők, megjegyezve, hogy a koncerten egyes Kodály- vagy Bartók-művekből, vagy akár az iskolai ének-zenei tankönyvekből ismerős témák is felhangzanak, többségük abban az alakváltozatban, ahogy azzal a magyar zenefolklorisztika nagy úttörői a terepen találkozhattak.

Az ötnapos koncertsorozat június 14-én Székelyudvarhelyen kezdődik, 15-én Csíkszeredában, másnap Marosvásárhelyen, rá egy napra Mérában folytatódik, végül 18-án Nagyváradon záródik.

Borítóképünkön a Fonó zenekar