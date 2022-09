A Mai Manó Ház tájékoztatása szerint

Budapesten most láthatja először kiállításon a közönség Drozdik Orshi 1976-78 között készült, Szempillantás és sóhajtás című kísérletező jellegű sorozatát, amelynek szerves részei a korábban és később is sokat használt szerelmes versek.

A tárlathoz az azóta elhunyt művészettörténész, Beke László és Drozdik Orshi, valamint Boros Lili kurátor és a művész beszélgetését rögzítő videófelvételek készültek. A kiállítás alkalmából megjelenik egy húsz év fotómunkáit bemutató, 320 oldalas reprezentatív könyv is a Magyar Fotográfusok Háza - Mai Manó Ház kiadásában.

Drozdik Orshi 1970-77 között a Magyar Képzőművészeti Főiskola hallgatója volt, 1978-ban Amszterdamba, 1981-ban New Yorkba költözött, de közben részt vett a hazai kiállítási életben.

Az 1980-90-es években tevékenysége a tengeren túlra koncentrálódott, 1983-tól rendszeresen szerepelt egyéni és csoportos kiállításokon New Yorkban.

2005 és 2015 között a Magyar Képzőművészeti Egyetem habilitált egyetemi tanára volt, előtte több nemzetközi egyetemen - többek között - a University of California San Diegón és a New York University-n is oktatott.

Több mint 80 egyéni és 160 csoportos kiállításon mutatkozhatott be.

Sokrétű munkásságában a festészet, rajz, sokszorosító grafika, szobrászat, fotó, installáció, videó, performansz, költészet, irodalmi és elméleti szöveg, könyvszerkesztés műfajaiban is alkot, a fotó 1975-től máig fontos szerepet tölt be művészetében. Alkotásai megtalálhatók a bécsi és budapesti Ludwig Múzeum gyűjteményében, a Szépművészeti Múzeumban, valamint neves amerikai és európai kollekciókban. Munkásságát 2003-ban Munkácsy-díjjal jutalmazták.