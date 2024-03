Csák János a csaknem egymilliárd forintból létrehozott kulturális központban elmondott avatóbeszédében hangsúlyozta, hogy Lajtha László zeneszerző és népdalgyűjtő, valamint az olyan nagyságok, mint Madách, Kölcsey, Petőfi vagy Móricz "tartják a hátukon a magyar kultúrát és a magyar hazát".

Csák János kulturális és innovációs miniszter beszédet mond a bicskei Lajtha Ház Kulturális Központ ünnepélyes megnyitóján 2024. március 16-án

Fotó: Lakatos Péter / Forrás: MTI

Az intézmény létrehozását a helybeliek kezdeményezték, megvalósítását a kormány 663 millió forinttal támogatta.

A miniszter kiemelte, hogy "a kultúrát nem lehet feltalálni, azt felismerjük magunkban, észrevétlenül jön elő belőlünk, az észjárásunk maga a kultúra". Úgy vélekedett, azért kellenek az ilyen helyek, mint a Lajtha Ház, mert "a kultúrát magunknak kell megőrizni, más nem fogja megtenni helyettünk".

Csák János Klebelsberg Kunót idézve azt mondta: a kultúrát ma is el kell vinni a széles rétegek felé, mint ahogy Lajtha László is tette a zenével, ezt próbálják meg Bicskén is megvalósítani, s egyúttal bizonyítani, nem csupán Budapesten van kultúra, hanem a Kárpát-medence minden szegletében.