Hozzátette, ha az öltözőben azt érzi, illetve a játékosok is azt nyilatkozzák, hogy esélyesek és összeállt a csapat, ennek ő csak örül és támogatni tudja őket.

Hornyák szerint a klubnál bíznak benne, ezt pedig az eredményekben és az utánpótlásnevelésben próbálja meghálálni, de nagyon nehéz egy 12 csapatos bajnokságban fiatal játékosokat stabilizálni, mert vagy a kisesés elkerüléséért vagy a dobogóért játszanak a együttesek. Ennek fényében szezononként egy futballistát tud felhozni az élvonalba, akivel sikeresek tudnak maradni, mert véleménye szerint sok az átlag alatti nevelés, amit a felnőtt keretben javítani kell. A megfelelő neveléssel azonban nem lenne ellenére egy teljesen magyar keret.

„Van egy szupertalentumú Gruber Zsomborunk a fiatalok közül, akit fél éve nyomon követünk és azt is el lehet árulni, hogy Markgráf Ákos, Vékony Bence és Pál Barna, az U17-es válogatott csapatkapitánya, akikkel komolyan fogunk tudni számolni januártól” – hangsúlyozta a szakvezető.

Hozzáfűzte, még az is lehet, hogy a „kezdőcsapat életébe” is bele tudnak majd szólni tavasszal. A téli szünetet illetően Hornyák minimalizálni szeretné a játékosmozgást, adott esetben egy-két távozó és érkező lehetséges, mivel jelenleg stabilnak látja a csapatot a fiatalok és az idősebbek szempontjából is.

Szerinte vannak olyan játékosok, akik pénzt keresni jönnek és nem érdekli őket a klub élete, ebben az esetben hamar lépnek. Ha egy játékos hibázik vagy nem úgy teljesít, ahogyan az elvárható tőle, akkor előbb személyesen figyelmezteti, és csak akkor fordul komolyabb eszközökhöz, ha nem tesz meg mindent a sikerért.

Nem azért vagyok itt, hogy szeressenek, azért vagyok, hogy eredményt hozzak, összetartsam az öltözőt. Van egy sajátos stílusom, ezt próbálom betartani, mert ez hozza nekem az eredményemet. Akár más csapatoknál más munkában is, de azt gondolom, hogy mindenkivel szemben tisztességes tudok lenni

– jegyezte meg.

Hornyák kiemelte csapatából Nagy Zsolt teljesítményét, aki elmondása szerint keményen megdolgozott a sikeréért és a válogatottságért is, ebben pedig a klub is és ő is maximálisan támogatta.