A szigetvári születésű Ripli Zsuzsi a színészet előtt playmate-ként kereste kenyerét. Most a nézők inkább A mi ki falunk című műsorban találkozhatnak vele, viszont jóga órákat is tart.

„A kakaduk nagyon okos állatok”

Ripli Zsuzsi imádja az állatait, Totyi a Goffin-kakadu 21 éve került hozzá. Ripli Zsuzsi nagy állatbarát, számos kis kedvencet tart otthon. A színésznő legutóbb a Hot! magazinnak mesélte Totyi történetét.

21 évvel ezelőtt még az egyik exemmel szerettünk volna venni egy arapapagájt, de itthon nem lehetett kapni. Viszont találtunk egy tenyésztőt, aki kakadukkal foglalkozott – így került hozzánk Totyika.” – mondta színésznő. „Nemrég megbetegedett, több mint egy hónapot volt kórházban. Pszichés betegsége volt, még gyógyszereket kap, megfigyelés alatt tartják, azért van a nyakán a gyűrű. De ha minden rendben lesz, leveszik róla. Köszöni, igazán jól van, már virgonckodik.



A négylábúak sem maradtak ki

„Nano, a kisebbik Boston terrier szereti kergetni a madarakat, ezért rá oda kell figyelni, amikor Totyika is kint van. Szerencsére Nano és Freyja is nagyon szófogadó, így soha nem volt semmi baj. A kutyusok annyira családbarátok, hogy az emberekkel, a gyerekekkel, sőt a madarakkal is jól kijönnek.”

„Imádom, édes kis cuki, nagyon jó fej. Igaz, eléggé akaratos, nem egyszerű vele. A nappaliban van a kalitkája, aminek az ajtaja mindig tárva-nyitva van, jöhet-mehet, amikor csak akar. De ha kimegyek a nappaliból, rikácsolni kezd, hogy hova megyek már megint.” – meséli Zsuzsi. „Rendkívül szelíd, kézhez szoktatott, sokszor alszik velem, szeret a nyakamon pihenni. A kakaduk nagyon okos állatok, állítólag olyan értelmesek, mint egy ötéves gyerek. Ezért folyamatosan le kell foglalni őket, mindig kell adni nekik valami játékot vagy feladatot. Totyi, ha unatkozik, gyakran kikotorja, kidobálja, kiszórja a magokat a kalitkából, ami nekem napi három-négyszeri söprést, porszívózást jelent.”