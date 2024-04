Április 29-én tartotta meg a Pécsi Ítélőtábla és a Pécsi Törvényszék 2023. évi működéséről szóló sajtótájékoztatóját a Pécsi Törvényszéken. A bíróságok működése akár példamutató is lehet más ítélőtábláknak és törvényszékeknek.

Példamutató a pécsi ítélkezés

Fotó: Jusztin Levente

Példamutatóan zajlik a munka az Ítélőtáblán

A Pécsi Ítélőtábla időszerűségi mutatói igen kedvezően alakultak az előző évben is. Összesen 923 ügy érkezett a táblára, melynek büntető peres ügyei 45%-a, a nemperes ügyek 99%-a három hónapon belül befejeződött. Ez azért példamutató és szép statisztikai adat, mert az ügyszak ügyérkezési adatai az előző két év növekedése után is tovább emelkedtek, a 2022-es évhez képest majdnem 25 %-kal több peres ügy érkezett. Dr. Csorba Zsolt, az Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet főosztályvezetője elmondta, a 2020 nyarán bevezetett program, ami az elhúzódó ügyek számát hivatott csökkenteni, kifejezetten hatékonynak számít a Pécsi Ítélőtáblánál.

Az időszerűségi mutatók mellett az ítélőtábla színvonala is fontos tényező, ami továbbra is kiemelkedő. A Kúriára felterjesztett büntető ügyekben született határozatok alapján lehet ezt megítélni, a ténylegesen felülvizsgált és felülbírált ügyekben hatályában fenntartó és helybenhagyó kúriai határozat született. Csupán hat esetben találta a Kúria hatályon kívül a jogerős ítéletet a 44 polgári ügyidőszakban, a munkaügyi periódusban ez a szám csupán négy.

Kiemelte összegzőjében főosztályvezető azt is, hogy a digitális fejlesztésre szánt pénzösszeg egy fontos beruházás az Ítélőtáblán, költséghatékonyság és biztonság szempontjából egyaránt.

Dr. Túri Tamás, a Pécsi Ítélőtábla elnöke kiemelte az időszerűség és a megalapozottság fontosságát. A rövid idő alatt megszületendő ítéletek mellett a jogegység megteremtése példamutató lehet a régióban.

Ügyérkezés-növekedés a Törvényszéken

A Pécsi Törvényszék statisztikai adatai is az országos tendenciától eltér, a peres és nemperes ügyek érkezése egyértelmű növekedést mutat. Ennek ellenére időszerűségi mutatók itt is egyre kedvezőbbek, a peres ügyek 90%-a egy éven belül befejeződik, a büntető időszakban 80%, szabálysértési ügyszakban pedig 100%. Az összes ügy 91,6 %-a fejeződik be egy éven belül, a két éven túli ügyek száma stagnál, az öt éven túli ügyeké pedig a felére esett vissza, ami ebben az évben összesen négy darab volt. Az évi jogemelkedési arány meghaladta az országos átlagot, ami azt jelenti, hogy a bíznak a bírók ítélőképességében, tudtuk meg dr. Csorba Zsolttól.

A Törvényszék elnöke, dr. Sipos Balázs elmondása szerint büszke arra, hogy a tárgyi és személyi feltételeket megfelelően tudják biztosítani, ami elengedhetetlen a zavartalan munkavégzésben. A minőségi munka fontosságát hozta szóba, a nehezebb ügyeknél fontos a felkészültség, ezért húzódik el néhány eset, de kifejezetten örül annak, hogy az első tárgyalásokat három hónapon belül legtöbb esetben megtartják.