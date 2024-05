Mint az korábban megírtuk, nemrég szakított Schobert Lara és nála 10 évvel idősebb focista párjával, Szekszárdi Tamással, aki a PMFC jelenéegi játékosa. Miatta még Kazincbarcikára is leköltözött. Mindenki azt hitte, minden rendben köztük, hisz a fitneszlady lánya semmit nem közölt volna, hogy arról baj van közöttük, pedig egyes hírek szerint már márciusban véget vetettek kapcsolatuknak, külön is költöztek. Ami azért is érdekes, mert márciusban még Lara a pécsi pálya mellett szurkolt. Nos, ha Larát bántja is, hogy vége, akkor az legújabb Instagram-posztján kicsit sem látszik.

Őrülj meg értem, az az én típusom.

- írta közlésében Lara, amiből az is kiderült, jelenleg Montenegróban élvezi mindennapjait. A 20 éves szépség a fotón ráadásul egy szexi melltartó szerű pólót visel, így kétségkívül tudta, mit művel majd rajongóival akkor, amikor megosztja fotóját. Nem hiába kommentelt a képhez édesanyja is:

Bomba csajos.

Lara fotója IDE KATTINTVA érhető el.